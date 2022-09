Am Samstag (17.9.) ist ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Pfeiler der Brücke "Pont den Calet" gekracht: ein historisches Monument am Ortseingang von Son Servera im Osten von Mallorca. Die beiden Insassen des Fahrzeugs, ein älteres deutsches Ehepaar, wurden bei dem Unfall verletzt, die Konstruktion der Brücke wurde schwer beschädigt.

Der Autounfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr nachmittags. Die Senioren wurden von einem Krankenwagen versorgt, der sie ins Krankenhaus von Manacor brachte. Die Ortspolizei von Son Servera sperrte indes den betreffenden Abschnitt der Straße von Manacor nach Son Servera ab, während die Techniker der Gemeinde feststellen sollten, ob die Gefahr eines Einsturzes besteht. Die Brücke musste abgerissen werden Der Befund ließ offenbar keine andere Wahl, als die Brücke abzureißen: Gegen 20 Uhr begannen die Techniker gemeinsam mit der Guardia Civil und der Feuerwehr mit dem Abriss des "Pont den Calet". Es handelt sich dabei um ein altes Aquädukt, das früher dazu diente, Wasser nach Son Servera zu leiten - ein Baudenkmal von großem Wert. /bro