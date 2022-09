Es ist der schwerste Verkehrsunfall, der bislang in diesem Jahr auf den Balearen verzeichnet wurde: Eine 21-jährige Frau und zwei junge Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren sind am Samstag (17.9.) in Palma de Mallorca ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gegen 3 Uhr morgens auf der MA-30, zwischen Son Ferriol und dem Einkaufszentrum FAN. Das Auto, in dem sie saßen, ein Volkswagen Sirocco, stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Wagen zerbrach in zwei Teile Bei den Verstorbenen handelt es sich um die Fahrerin sowie zwei Beifahrer, die keine Papiere bei sich trugen, aber inzwischen identifiziert wurden. Eine vierte, 21-jährige Mitfahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wie die Guardia Civil und der mallorquinische Rettungsdienst SAMU 061 mitteilten. Sie erlitt mehrere Brüche, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, aber derzeit deutet alles darauf hin, dass der Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet und es so zum Frontalzusammenstoß mit einem Lkw mit Sattelauflieger kam. Der Aufprall war so heftig, dass das Auto in zwei Teile zerbrach, während die Zugmaschine des Lastwagens schwer beschädigt wurde. Alkohol- und Drogentest des LKW-Fahrers negativ Sofort wurden die Einsatzkräfte der Guardia Civil, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mobilisiert. Die Feuerwehr musste eine der Leichen bergen, die in dem Wrack eingeklemmt war. Der Lastwagen war mit zwei Männern besetzt gewesen. Ein Alkohol- und Drogentest des Fahrers fiel negativ aus. Die Straße war etwa zwei Stunden lang gesperrt, bis die Leichen abtransportiert und die Wrackteile von der Straße geräumt waren. Die Guardia Civil setzt ihre Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache fort. /bro