Die neue Woche auf Mallorca hat mit Strandwetter begonnen. Die Sonne scheint, die Temperaturen liegen bei nicht zu heißen 30 Grad. Stimmt jedoch die Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet, gibt es fast pünktlich zum Herbstanfang einen Wetterumschwung. Dann drohen neben sinkenden Temperaturen mehrere Regentage hintereinander.

Endlich mal wieder eine kühle Nacht

In der Nacht auf Montag (19.9.) wurde es auf Mallorca das erste Mal seit Monaten wieder frisch. In der Inselmitte sanken die Temperaturen auf 11 Grad. Nur in manchen Küstengebieten gab es starke Ausreißer nach oben: 23 Grad in Cala Ratjada, 21 Grad in Banyalbufar.

Durch die Regenfälle in den vergangenen Tagen ist die Waldbrandgefahr auf Mallorca rapide gesunken. Obacht gilt jedoch auf den Nachbarinseln:

Tagsüber bleibt der Himmel am Montag strahlend blau. Im Süden ist es wärmer als im Norden der Insel. Rund um Palma de Mallorca gibt es 29 Grad, im Norden 27 bis 27 Grad. Die Nacht auf Dienstag wird nicht ganz so kühl. Die Tiefstwerte liegen zwischen 16 Grad (Inca) und 21 Grad (Andratx).

Am Dienstag noch Badewetter

Am Dienstag geht es unverändert weiter. Wieder lacht die Sonne am Himmel. Die Temperaturen steigen minimal und knacken nun die 30-Grad-Marke im Süden. Im Norden bleibt es ein paar Grad kühler. Der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung, an den Küsten am Abend etwas flotter. Die Wassertemperatur auf Mallorca ist mit 26 Grad an der Playa de Palma und 28 Grad an der Playa de Muro weiter sehr hoch.

Der Herbst startet regnerisch

Der Mittwoch startet schön, doch gen Nachmittag zieht der Himmel zu. Am Abend kann es zu ersten Schauern und Gewittern kommen. Die Temperaturen sind noch konstant, beginnen aber ab Donnerstag den Abwärtstrend. Zu den dann nur noch 27 Grad in Palma de Mallorca gesellt sich Regen. Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit auf 55 Prozent. Zum Herbstanfang am Freitag steigt die Wahrscheinlichkeit bereits auf 75 Prozent, am Wochenende soll es zu 100 Prozent regnen. Zudem sinken die Temperaturen auf 25 Grad. /rp