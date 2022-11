Die hohen Temperaturen auf Mallorca in den vergangenen Wochen haben auch dazu geführt, dass das Meer für die Jahreszeit sehr warm ist. Selbst wer nicht hartgesotten ist und regelmäßig Eisbäder am Polarkreis genießt, dürfte sich aktuell ins Wasser wagen können. Hier sind die Meerestemperaturen, die aktuell am Dienstag (1.11.) an den Stränden der Insel gemessen werden:

Alcúdia: 24 Grad

Cala Formentor: 23 Grad

Cala Agulla: 24 Grad

Cala Major: 23 Grad

Cala Marçal: 23 Grad

Cala Mesquida: 24 Grad

Cala Millor: 23 Grad

Cala Mondragó: 23 Grad

Cala Santanyí: 23 Grad

Camp de Mar: 23 Grad

Can Picafort: 23 Grad

Es Trenc: 24 Grad

Font de Sa Cala: 23 Grad

Magaluf: 23 Grad

Playa de Muro: 23 Grad

Playa de Palma: 24 Grad

Port de Sóller: 25 Grad

Sa Calobra: 24 Grad

Sa Coma: 22 Grad

Sant Elm: 23 Grad

Santa Ponça: 24 Grad Zum Vergleich: Anfang Mai lagen die Temperaturen ähnlich wie in diesen Tagen bei bis zu 25 Grad. Das Wasser war im Vorsommer jedoch deutlich kühler. Damals verzeichneten die Playa de Palma 16 Grad, Playa de Muro 17 Grad, Cala Agulla 17 Grad, Port de Sóller 16 Grad, Es Trenc 16 Grad und die Cala Mondragó 18 Grad. Im Sommer wurden Rekorde gemessen Mit den ganz hohen Temperaturen in den heißen Sommermonaten kann aber das Wasser naturgemäß nicht mithalten. Den absoluten Rekord erreichte die Messstation auf dem Eiland Dragonera vor Mallorca. Dort wurden am 24. August 31,36 Grad gemessen - das ist die höchste Meerestemperatur, die jemals an den spanischen Küsten gemessen wurde. Bereits einige Tage zuvor hatte die seit dem Jahr 2009 operative Messstation mit 31,34 Grad einen spanienweiten Rekordwert erreicht. Der bisherige Höchstwert lag bei 31,27 Grad im Jahr 2018. Die hohen Temperaturen bringen im Herbst Gefahren mit sich. Denn durch das erhitzte Meer steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu heftigen Unwettern kommt deutlich. /pss