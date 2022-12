Weil er eine Deutsche mit einem Messer bedroht und ihr Handy gestohlen hat, ist ein junger Mann auf Mallorca am Montag (5.12.) zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Da die Haftstrafe allerdings auf Bewährung ausgesetzt wird, bleibt er auf freiem Fuß.

Der Vorfall, der am Montag vor Gericht besprochen wurde, ereignete sich am 10. August 2021 auf Höhe des Balneario 8. Die deutsche Urlauberin war zu Fuß unterwegs, als plötzlich ein Mann sich auf einem Fahrrad näherte und sich auf sie stürzte. Bevor sie reagieren konnte, packte er fest ihr Handgelenk und hielt ihr ein Messer an den Bauch. Die junge Urlauberin war komplett unter Schock und händigte dem Angreifer ihr iPhone 12 und die zehn Euro aus, die sie in bar dabei hatte.

Aus Raubüberfall wird Gelegenheitsdiebstahl

Lange kam der Räuber nicht mit seiner Beute davon, denn nur wenige Stunden später hatte die Polizei ihn gefunden und überbrachte der Deutschen ihr Handy. Auch die zehn Euro zahlte der Mann zurück.

Der Dieb gestand vor Gericht seine Tat. Die deutsche Urlauberin sagte dagegen nicht aus, da sie dieses traumatische Erlebnis nicht noch einmal durchleben wollte. Die Staatsanwältin verlangte im ersten Moment fünf Jahre Haft wegen gewalttätigen Raubüberfalls, allerdings einigten sich Anklage und Verteidigung vor Gericht auf einen Gelegenheitsdiebstahl. Daher wurde die Haftstrafe auf zwei Jahre reduziert.

In Spanien werden Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren üblicherweise auf Bewährung ausgesetzt.