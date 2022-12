Schwere Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen (17.12.) in Palma de Mallorca zugezogen. Der junge Mann war nach ersten Ermittlungen der Polizei als Geisterfahrer auf der falschen Fahrbahn unterwegs, als er auf Höhe des kleinen Hafens Can Barbarà mit dem Auto einer Frau zusammenstieß. Die junge Frau war mit ihrem Seat Ibiza in Richtung Porto Pí unterwegs, als ihr auf ihrer Fahrbahn ein Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Das berichtet das Online-Portal "Crónica Balear".

Beide Fahrzeuglenker konnten den heftigen Zusammenprall nicht verhindern. Der Motorradfahrer wurde dabei rund 20 Meter weggeschleudert und kam mit dem Gesicht nach unten auf dem Asphalt zum Liegen. Sicherheitskameras auf dem Paseo Marítimo zeigen, dass der junge Mann bereits ein ganzes Stück vor dem Unfall auf der falschen Fahrbahn mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Erlaubten Promillewert um das Dreifache übertroffen An Ort und Stelle wurde der 23-Jährige von Rettungskräften versorgt und dann mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es wird sich zeigen müssen, ob der Mann unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand oder ob seine Geisterfahrt eine andere Ursache hatte. Einen Alkoholtest nahmen die Polizeibeamten unterdessen bei der unverletzt gebliebenen Autofahrerin vor. Sie übertraf den erlaubten Wert um das Dreifache. Immer wieder kommt es vor allem in den Nächten am Wochenende auf dem Paseo Marítimo, der Ausgehmeile von Palma, zu folgenschweren Zwischenfällen aufgrund von Alkohol- und Drogenkonsum. Bei einem weiteren Verkehrsunfall wurden am Freitagabend auf einer Landstraße bei Santa María del Camí im Inselinneren von Mallorca fünf Menschen verletzt. Ein 59-Jähriger musste von den Rettungskräften aus dem Auto gerettet werden und schwer verletzt ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. /jk