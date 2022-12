Beamte der Guardia Civil haben in der Nacht auf Dienstag (27.12.) erneut Migranten aufgegriffen, die in kleinen Booten irregulär nach Mallorca und zu den Nachbarinseln gelangen wollten. Wie die Abordnung der spanischen Zentralregierung auf den Balearen bekannt gab, wurden vier Boote vom europäischen Grenzkontrol-Radarsystem SIVE geortet, auf denen insgesamt 53 Menschen fuhren.

Vier Boote

Das erste davon wurde gegen 1.30 Uhr in den Gewässern nahe der Cala Santanyí gesichtet. Einsatzkräfte der Seenotrettung und der Polizei griffen die 15 Insassen auf, die ersten Informationen zufolge in gutem gesundheitlichem Zustand waren.

Kurze Zeit später, gegen 2.15 Uhr, wurde die Ortspolizei von Santanyí auf acht weitere Personen aufmerksam, die sich nahe der Landstraße Ma-6110 aufhielten und vermutlich ebenfalls kurz zuvor über den Seeweg die Insel erreicht hatten. Um 3.30 Uhr konnten dann 17 Menschen nahe des Leuchtturms Faro de Ansiola von Cabrera auf dem Meer aufgegriffen werden. Fast zeitgleich erreichten 13 Migranten die Punta Rasa auf Formentera.

61 Migranten zu Weihnachten

Die aktuell ruhige See begünstigt die Ankunft der Migrantenboote, die aus Algerien in Richtung Europa übersetzen. Auch über die Weihnachtstage hatten bereits 61 Menschen die gefährliche Überfahrt gewagt. Insgesamt kamen in diesem Jahr ohne die jüngsten Neuankömmlinge 2.347 Migranten aus Nordafrika auf den Balearen an. /somo