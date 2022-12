Das war wohl ein Weihnachtsbesuch der anderen Art: Zu Heiligabend (24.12.) hat die Policía Nacional auf Mallorca einen Einbrecher festgenommen, der sich seelenruhig im Haus der Opfer geduscht und später nackt in der Küche gegessen hat.

Das Ehepaar in Manacor wurde gegen 0.30 Uhr durch den Lärm wach, den der Einbrecher veranstaltete. Die Bewohner hörten den Mann sprechen und bemerkten anschließend eine Wasserlache, die aus der Dusche kam.

In der Küche angekommen, sahen sie den Nackedei speisen und trinken. Der 42-Jährige machte jedoch keine Anstalten, das Haus verlassen zu wollen. Er brabbelte lediglich, dass er in seine Heimat Argentinien will und andere nicht verständliche Sätze. Daraufhin packte ihn der Hausherr am Arm und wollte den ungebetenen Gast rauswerfen.

Der Mann zertrümmerte eine Glastür

Der Einbrecher reagierte aggressiv, schnappte sich eine Glasflasche, zerbrach sie und bedrohte mit den Scherben die Eigentümer, die sich distanzierten. Es wurde weiterhin heftig diskutiert, bis der Einbrecher den Rest der zerbrochenen Flasche gegen eine Glastür warf, die zu Bruch ging.

Danach holte er sich ein Handtuch, schwang es um die Hüften und machte sich von dannen. Noch als der Notruf bei der Polizei einging, erblickte eine Streife den Einbrecher auf der Straße und nahm ihn fest. Wegen des Einbruchs und der Bedrohung muss er sich vor Gericht verantworten. Ein Arzt soll klären, in welchem Zustand sich der Mann befindet. /rp