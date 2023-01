Dieses Jahr können wir uns bislang nicht über das Wetter beschweren. Kleiner Spaß am Rande. Die Temperaturen auf Mallorca bleiben für den Winter sehr hoch, in der ersten Woche des neuen Jahres scheint überwiegend die Sonne. Die dicken Nebelschwaden, die zum Jahresausklang bereits die Insel umhüllten, kehren allerdings kurzzeitig zurück.

In der Nacht auf Dienstag (3.1.) soll der Nebel das Flachland auf Mallorca verhüllen. Auch nach Sonnenaufgang um 8.08 Uhr bleibt es diesig. Zumal der Dienstag eher von grauen Wolken dominiert wird. Regen ist recht unwahrscheinlich. Höchstens am Abend könnte es ein paar Tropfen geben. Die Sonne lässt sich hin und wieder kurz blicken. Meist aber nur in vereinzelten Ecken der Insel. Der Wind weht schwach aus Richtung Nord-Nordost.

Nachts wird es kühl

Die 20-Grad-Marke wird voraussichtlich nicht geknackt. Die besten Chancen darauf hätte noch Palma de Mallorca, wo es in den Mittagsstunden 19 Grad werden sollen. Im Norden Mallorcas bleibt es bei 17 Grad etwas kühler. In der Nacht auf Mittwoch könnten viele Haushalte die Heizung einschalten. Es wird kühl. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad. Diesmal wird es nicht nur wie üblich in der Inselmitte frisch, sondern auch an den Küsten: 6 Grad in Palma de Mallorca, 7 Grad in Pollença.

Auch am Mittwochmorgen sind noch leichte Nebelbänke möglich, wenngleich nicht so dicht wie am Dienstag. Der Sonne-Wolken-Mix geht nach dem Mittagessen in einen fast unbewölkten Himmel über. Die Temperaturen bleiben bei Höchstwerten von 18 Grad ohne große Änderungen, nachts nähert sich Mallorca dem Gefrierpunkt. In Porreres soll es auf 2 Grad runterkühlen.

Donnerstag und Freitag wird es schön

Sowohl am Donnerstag als auch zu den Heiligen drei Königen am Freitag wird das Wetter schön. Die Sonne scheint durchgehend, die Temperaturen bleiben stabil. Am Wochenende ziehen wieder größere Wolkenformationen über die Insel.