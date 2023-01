Die Policía Nacional auf Mallorca hat am Freitag (30.12.) einen 59-Jährigen wegen des Verdachts sexueller Belästigung festgenommen. Das geht aus einer am Freitag (6.1.) erschienen Pressemitteilung der Polizei hervor.

Der Festgenommene soll im vergangenen Sommer über längeren Zeitraum seine Haushälterin und Pflegerin, die bei ihm wohnte sexuell belästigt haben. Die Frau zog im Juli bei ihm ein, nachdem der 59-Jährige ihr einen Arbeitsvertrag versprochen hatte. Dieser ist in Spanien zwar mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben, doch viele Haushaltskräfte arbeiten immernoch ohne die rechtliche Absicherung.

Nach zwei Monaten fing der Mann an, sich an die Frau heranzumachen. Er fasste sie ohne ihre Zustimmung an intimen Stellen an und forderte sie auf, ihn auf den Mund zu küssen.

Da die Angestellte ablehnte, reagierte der Hausherr aggressiv. Er beleidigte und beschimpfte die Frau. Zudem verbot er ihr, Kontakte zu anderen Personen zu pflegen. Er fragte sie ständig zu ihrem Privatleben aus und forderte von ihr, mit ihm zu schlafen. Sollte sie sich weigern, drohte er ihr mit einem Rauswurf.

Der Festgenommene brach die Tür auf

Dabei schreckte der Mann offenbar auch nicht vor physischer Gewalt zurück. Er zerstörte den Türriegel, mit dem sich die Frau in ihrem Zimmer einschließen konnte. Manchmal brach der 59-Jährige die Tür auf, obwohl die Frau dahinter stand und versuchte, sie zuzuhalten. Das sorgte für kleine Verletzungen. An manchen Tagen schlief die Angestellte auf dem Sofa, da sich der Mann einfach in ihr Bett legte.

Die Haushälterin zeigte den Mann schließlich an. Die Polizei nahm ihn nach kurzer Ermittlung fest. /rp