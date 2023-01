Gleich drei Migrantenboote hat die Polizei am Freitag (6.1.) auf Mallorca und den Nachbarinseln gestoppt. 61 Personen sind nun in Gewahrsam der Behörden.

Die Guardia Civil hatte zuerst ein Boot vor der Cala Santanyí entdeckt und Alarm geschlagen. Die Polizei nahm die 22 Personen gegen 2.45 Uhr in Empfang. Die balearische Delegation der Zentralregierung beschreibt ihren Zustand als gut.

Gegen 9.45 Uhr sind 21 Personen auf Formentera angekommen. Das dritte Boot wurde im Süden von Cabrera entdeckt. In diesem befanden sich 18 Personen.

Bereits am Dienstag (3.1.) hatte die Guardia Civil ein Boot mit 19 Migranten vor Cabrera entdeckt. Im Jahr 2022 waren 174 Boote mit 2.570 Migranten an Bord an den Küsten der Balearen gestoppt worden. Das war ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wo 2.402 Menschen auf 164 Booten ankamen. /rp