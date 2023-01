Ein Kleinkind ist bei einem Unfall in der als "Drogendorf" berüchtigten Siedlung Son Banya in Palma de Mallorca schwer verletzt worden. Die Bewohner von Son Banya beklagen nun die prekären Bedingungen, in denen sie leben.

So sind die Wasserleitungen in der Siedlung immer wieder verstopft. Gerade wenn es regnet, führe dies dazu, dass sich Wasser überläuft und sich Dreck und Feuchtigkeit in den Häusern ansammelt. Demnach sei die Mutter auf dem feuchten Boden ausgerutscht. Das Video der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" zeigt, wie es in einem Haus in der Siedlung derzeit aussieht.