Nach einem frühlingshaften Dezember ist im neuen Jahr auf Mallorca der Winter mehr als angekommen. Die stürmische Woche endet nun mit einem für mediterrane Verhältnisse klirrend kalten Wochenende (21./22.1.). Der erste Schnee ist bereits am Mittwoch auf dem Puig Major, dem mit 1.445 Metern höchsten Berg der Insel, gesichtet worden. Am Wochenende liegt aber die Schneegrenze laut dem spanischen Wetterdienst Aemet um einiges niedriger: bei 200 Höhenmetern.

Somit könnte es in folgenden Gemeinden im Laufe des Wochenendes schneien:

Escorca (481 Meter)

Valldemossa (413 Meter)

Deià (300 Meter)

Puigpunyent (258 Meter)

Alaró (252 Meter)

Mancor de la Vall (245 Meter)

Bunyola (240 Meter)

Selva (204 Meter)

Algaida (201 Meter)

Banyalbufar (200 Meter)

Warnstufe gelb wegen starken Wellengangs an den Küsten Mallorcas

Aemet hat neben der Schneewarnung im Tramuntana-Gebirge und im Norden der Insel für den gesamten Samstag die Warnstufe gelb wegen starken Wellengangs für Mallorcas Nord- und Nordostküste ausgerufen. Sonntag soll es stürmisch bleiben, die Wellen-Warnstufe Gelb wird dann auch auf die Westküste Mallorcas ausgeweitet. Vorsicht also bei Spaziergängen direkt am Meer!

Die Temperaturen liegen unterdessen tagsüber am Wochenende inselweit bei frischen 10 Grad. In Palma wird es mit 12 Grad am Samstag am wärmsten. Nachts sinken die Temperaturen dann auf 2 bis 4 Grad.