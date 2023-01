Ein Akt des Vandalismus empört feministische Vereinigungen auf Mallorca: Ein Baum in Manacor, der in Gedenken an die von ihren Partnern ermordeten Frauen gepflanzt wurde, ist gefällt worden. Auf Initiative der Vereinigung Dones de Llevant war der Baum am 25. November 2021 gepflanzt worden. Ein Jahr später hatte die Gruppe einen Gedenkakt veranstaltet, bei dem die Namen sämtlicher im Jahr 2022 ermordeten Frauen auf lila Bändern an den Zweigen angebracht wurden.

Dones de Llevant hat bereits Anzeige erstattet und hält diesen vandalistischen Akt für eine Warnung vor der "faschistischen Bedrohung, die uns dazu zwingt, sehr wachsam zu sein und mit mehr Entschlossenheit als je zuvor weiterzumachen." In einem Schreiben kündigt die Vereinigung außerdem an, dass "die Frauen niemals in Angst verfallen oder nachlassen werden". Mehr denn je würde der Verein mit Mut und Engagement weitermachen, "denn wir sind viele und wir sind zusammen". Forderung, den Baum aufzustellen Der inselweite Zusammenschluss Lobby de Dones hat seine Solidarität mit den Frauen von Manacor ausgedrückt und verlangt von der Gemeinde, einen neuen Baum aufzustellen. "Wir dürfen keinen einzigen Schritt zurückgehen", so ein Apell von Lobby de Dones. Der Verein prangert "all diese politischen und sozialen Gruppen an, die uns um Jahrzehnte in unseren Rechten zurückwerfen wollen" und fügt hinzu, dass "wir eine Gemeinschaft voller symbolträchtiger lila Bäume wollen". Wer solche Bäume zerstöre, dürfe nicht ungestraft davonkommen. Selbst die Ministerpräsidentin der Balearen, Francina Armengol, äußerte sich zu dem ausgerissenen Baum. Sie verurteilte in den sozialen Netzwerken "diesen feigen Angriff auf die 21 auf den Balearen ermordeten Frauen und ihre Familien". Der Bürgermeister von Manacor, Miquel Oliver, versicherte gegenüber dem Regionalsender IB3, dass die Täter gesucht und gefunden werden würden.