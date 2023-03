Nach dem Sturmtief kommt das Aufräumen. In der Tramuntana sind am Mittwoch (1.3.) zahlreiche Einsatzkräfte unterwegs, um blockierte Straßen und Wege zu befreien. Auch damit die Arbeiten nicht behindert werden, bitten die Behörden inständig darum, nicht in das Gebirge zu fahren, um sich den Schnee anzuschauen: