Vorboten der Urlaubs-Saison auf Mallorca: Die Hütchenspieler sind zurück an der Playa de Palma

Eigentlich sollte mittlerweile jedem Urlauber an der Playa de Palma klar sein, dass Hütchenspiel ein Trickbetrug ist. Und dennoch finden die Gauner immer wieder neue Opfer. Die Betrüger haben wieder Stellung an der Meerespromenade im deutschen Urlaubergebiet bezogen und läuten die Saison ein.

Gegen die gut organisierten Banden ist die Polizei oft machtlos. Es ist wie ein Theaterstück. Jeder hat seine bestimmte Rolle. Es gibt einen Hütchenspieler, vermeintliche Glücksspieler, die gewinnen und so den Urlaubern vorgaukeln, dass die Gewinnchance real ist, und Aufpasser, die Schmiere stehen und bei sich nähernden Polizisten Alarm schlagen.

So läuft das Spiel ab

Das Spiel an sich läuft fast immer gleich ab. Unter drei ausgehöhlten Kartoffelhälften wird eine kleine Kugel versteckt. Es wird ein hoher Betrag darauf gewettet, dass man nach dem Hin- und Herschieben der Kartoffeln die Kugel noch lokalisieren kann. Das Problem: Die Kugel wurde unbemerkt völlig aus dem Spiel genommen und erst nach dem falschen Versuch des Glückspielers unter eine andere Kartoffel gelegt. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Die Polizei hat das Vorgehen in einem Video dargestellt:

Die kriminellen Banden fühlen sich dabei derart der Polizei überlegen, dass sie in manchen Jahren sogar am helligsten Tag ihre Auftritte direkt an der Strandpromenade probten. Die Hütchenspieler gestehen zwar in der Regel, dass es ein abgekartetes Spiel ist, betonen aber, dass sie nebenbei nicht noch die Opfer bestehlen.

Kleinkriminelle oder kriminelle Vereinigung?

Auf rechtlicher Basis wurde lange darüber gestritten, ob es sich bei ihnen um Kleinkriminelle oder eine kriminelle Vereinigung handelt. Je nach Auslage des Rechts würde dies ein unterschiedliches Strafmaß bedeuten. 2019 entschied ein Richter, die Banden als Vereinigung einzustufen. Nach dem Ausbruch der Pandemie hat die Anzahl an Anzeigen gegen die Hütchenspieler jedoch abgenommen. /rp