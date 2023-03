Ein Streit zwischen zwei Männern ist in einer Wohnung am Rathausplatz in Palma de Mallorca offenbar eskaliert. Der Vorfall am Mittwochabend (22.3.) endete in einer Messerstecherei und einem Balkonsturz.

Die Polizei ermittelt nun, was genau im zweiten Stock im Wohnhaus an der Plaça del Cort passiert ist. Gegen 19.40 Uhr stürzte ein 40-jähriger Rumäne vom Balkon. Er erlitt schwere Verletzungen. Mann ins Krankenhaus gebracht Zwei Polizisten außer Dienst wählten den Notruf und kümmerten sich um die Erstversorgung. Das Rettungsteam brauchte 40 Minuten, um den Mann stabilisieren zu können. Danach wurde er ins Krankenhaus Son Espases gebracht. In der Wohnung fand die Polizei einen 20-jährigen Rumänen mit leichten Schnittverletzungen. Die Beamten gehen davon aus, dass beide Fälle zusammenhängen. /rp