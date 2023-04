Die außer Kontrolle geratene Verbrennung von Gartenabfällen hat in der Gemeinde Felanitx am Mittwoch (26.4.) einen Waldbrand ausgelöst. Das Feuer wurde gegen 12 Uhr in der Gegend Can Burguera gemeldet.

Demnach war es der Verursacher des Brandes selbst, der die Feuerwehr rief. Die balearische Naturschutzbehörde Ibanat schickte ein Dutzend Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens. Die Feuerwehr Mallorca aktivierte derweil die Gruppen aus Llucmajor und Felanitx, um den Brand zu bekämpfen. Gegen 15.15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Nach Schätzungen des Ibanat wurden 1.800 Quadratmeter Wald zerstört. Hohe Temperaturen ziehen Waldbrand-Saison vor Die hohen Temperaturen in diesem Frühjahr haben dazu geführt, dass die Saison der Waldbrände schon im April begonnen hat. So wurden allein am vergangenen Freitag (21.4.) drei Brände gemeldet, darunter einer in der Gemeinde Deià. Dort mussten mehrere Wohnhäuser evakuiert werden. /pss