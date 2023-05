Schwere Auseinandersetzung an der Playa de Palma: Rund 15 Mitarbeiter von zwei Mini-Supermärkten sind am frühen Dienstagmorgen (2.5.) mit verschiedenen Stichwaffen aufeinander losgegangen. Der Vorfall ereignete sich in Can Pastilla.

Hintergrund ist ersten Erkenntnissen nach ein Streit um das Revier. Demnach hatte einer der Läden am Vortag direkt gegenüber des anderen Geschäfts eröffnet. Das Angebot ist quasi identisch: Es gibt kalte Getränke, frisches Obst und eine Auswahl an Lebensmitteln – ein Geschäftsmodell, das es hundertfach auf der Insel gibt. Beide Seiten behaupten, die Aggressionen seien von der anderen Partei ausgegangen. Sechs Personen festgenommen Die Nationalpolizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz, um die Streithähne zu trennen. Sechs Personen im Alter zwischen 23 und 48 Jahren wurden festgenommen. Zahlreiche der Beteiligten wiesen Verletzungen und zerrissene Kleidungsstücke auf. Die Beamten stellten mehrere Waffen sicher, darunter Messer, Cutter, Holzstöcke und Metallstangen. /pss