Das war knapp: Ein Motorradfahrer ist auf Mallorca ganz knapp einem schweren Unfall entkommen. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend (20.5.) im Carrer Hostals in Inca. Auf Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Fahrer auf seinem Motorrad einen Parkplatz verlässt. Nur wenige Sekunden später kracht ein Auto mit voller Geschwindigkeit in den Stellplatz.

Die drei dort noch befindlichen Motorräder wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt. Nach Angaben der Ortspolizei blieb der Fahrer des Wagens unverletzt. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. /pss