Die Policía Nacional hat auf Mallorca einen 18- und einen 20-jährigen Mann festgenommen, die Urlauber am Paseo Marítimo in Palma überfallen haben. Dabei nahmen die Angreifer die Opfer in den Schwitzkasten.

Wie aus einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstag (30.5.) hervorgeht, war das Urlauberpärchen in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr morgens auf der Kneipenmeile unterwegs. Die Angreifer taten so, als würden sie sich die Schuhe zubinden. Als das Paar an ihnen vorbeigegangen war, attackierten diese sie von hinten. Urlauber retten sich in Hotel Einer nahm den Mann in den Schwitzkasten, um ihn sein Handy zu stehlen. Der andere rangelte mit der Frau um die Handtasche. Als bei dieser der Henkel riss, flohen die Diebe. Die Urlauber retteten sich in ein benachbartes Hotel und riefen die Polizei. Nachdem die Polizisten die Geschehnisse zu Protokoll gebracht hatten, begaben sie sich auf die Suche nach den Tätern und wurden sogleich fündig. Die Beamten nahmen die Angreifer im Parc de les Estacions an der Plaça d'Espanya in Palma fest. /rp