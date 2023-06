Der Kampf der Taxifahrer gegen den Uber-Einstieg auf Mallorca artet immer mehr zu einem Krieg aus. Der US-Konzern hat in einem Statement am Mittwoch (14.6.) die Behörden dazu aufgerufen, seine Mitarbeiter zu beschützen. Anlass dafür war ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursierte, und eine verbale Attacke eines Taxifahrers gegen einen Uber-Angestellten zeigt.

Wann das Video genau aufgenommen wurde, ist unklar. Zu sehen ist, wie sich zwei Taxifahrer aus Calvià einem Uber-Fahrzeug nähern. Nachdem der Fahrer die Scheibe heruntergelassen hat, beschuldigen sie ihn, Runden zu drehen, um Passagiere zu suchen. Das ist nur Taxifahrern erlaubt. Uber-Fahrzeuge dürfen nur vorab bestellte Fahrten entgegennehmen. Der Uber-Fahrer verneint und gibt an, gerade eine bestellte Fahrt von Peguera aus durchgeführt zu haben. Einer der Taxifahrer bestätigt, den Mann das erste Mal zu sehen. Das ist dennoch nicht das Ende vom Lied. Die Taxifahrer lassen den Uber-Kollegen mit der Drohung ziehen: "Irgendwann fackeln wir eure Autos ab. Das wird böse enden." Uber bittet Behörden um Hilfe "Wir hoffen auf die Zusammenarbeit mit den Behörden, damit derartige Vorfälle nicht weiter ausarten", sagte eine Uber-Sprecherin der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Am vergangenen Donnerstag (8.6.) hat der US-amerikanische Fahrdienstleister aus heiterem Himmel den Schritt auf die Insel gewagt. Die Taxibranche verteidigt seit Jahren ihren Standpunkt, dass es keine Konkurrenz auf Mallorca geben darf. Uber wesentlich teurer als Taxis Rein rechtlich gesehen arbeitet Uber mit den firmeneigenen Autos mit einer VTC-Lizenz (Mietwagen mit Fahrer). Bei dieser müssen zwischen Bestellung und Fahrtantritt mindestens 30 Minuten liegen. Die Taxifahrer vermuten, dass in der Praxis diese Wartezeit nicht eingehalten wird. Uber darf derzeit nur Fahrten in den Gemeinden Palma, Calvià, Llucmajor und Andratx entgegennehmen. Die Fahrt ist in der Regel doppelt so teuer wie mit einem normalen Taxi.