Man kennt es aus US-amerikanischen Filmen und Serien: Privatpersonen bieten mit ihren normalen Autos über die App Uber Taxifahrten an. Obwohl der US-amerikanische Fahrdienstleister auch auf Mallorca eingestiegen ist, wird das so auf der Insel nicht möglich sein. "Wir müssen uns an die Vorgaben in Spanien halten und können nur lizensierte Fahrer annehmen", sagt eine Uber-Sprecherin der MZ. Daraus resultiert, dass sich für die Mallorca-Urlauber und Residenten wenig ändert. Der normale Taxi-Dienst über Uber kostet genauso viel wie bisher, die reservierten Fahrten sind hingegen deutlich teurer.

Derzeit versucht Uber, die Taxifahrer auf der Insel davon zu überzeugen, sich der App anzuschließen. Einstiegsprämien und drei Monate ohne Kommission sind die Argumente des Anbieters. Ab September zahlen die Taxifahrer dann aber 12 Prozent ihrer Einnahmen an Uber. Da stellt sich die Frage, ob die App ausreichend Kundschaft bringt, um diesen Preis zu rechtfertigen. Das kostet die Taxi-Fahrt in Palma (mit und ohne Uber) Im Stadtgebiet Palma wird zwischen dem Nacht- (von 21 bis 7 Uhr) und Feiertagstarif (inklusive Wochenende) – dann leuchtet die 1 oben auf dem Dach des Taxis – und dem Tagestarif (werktags von 7 bis 21 Uhr), der 2, unterschieden. Im Tarif 1 startet das Taxometer bei 2,65 Euro. Darin sind die ersten Meter enthalten. Der Mindestfahrtpreis beträgt 4,20 Euro. Der Kilometer Fahrt kostet 1,16 Euro. Im Tarif 2 beginnt das Taxometer bei 2,28 Euro. Der Mindestpreis beträgt 3,15 Euro. Der Kilometer kostet 0,98 Euro. Weihnachten und Silvester kostet die Fahrt mindestens 4,75 Euro. Zuschläge gibt es bei Fahrten zum oder vom Flughafen oder Hafen (4,65 Euro) und wenn ein Taxi gerufen wird (entweder über die Leitzentrale oder eben per App wie Uber, 1,15 Euro). Das kosten die bestellten Uber-Fahrten Uber Comfort:

Preis pro Minute: 0,20 Euro

Preis pro Kilometer: 2 Euro

Kosten für die Bereitstellung der Fahrt: 12 Euro

Mindestfahrpreis: 36 Euro

Stornokosten: 12 Euro

Uber Comfort Reserve:

Preis pro Minute: 0,24 Euro

Preis pro Kilometer: 2,40 Euro

Kosten für die Bereitstellung der Fahrt: 14,40 Euro

Mindestfahrpreis: 38 Euro

Reservierungsgebühr: 9 Euro

Stornokosten: 14,40 Euro

Uber Van:

Preis pro Minute: 0,3 Euro

Preis pro Kilometer: 2.8 Euro

Kosten für die Bereitstellung der Fahrt: 16 Euro

Mindestfahrpreis: 50 Euro

Stornokosten: 16 Euro Wie nutzt man Uber? Über die App lassen sich die einzelnen Fahrten buchen. Neben den normalen Taxis können auch die Uber Comfort nur spontan gerufen werden. Da es sich um Fahrzeuge mit VTC-Lizenz handelt, die nur reservierte Fahrten entgegennehmen dürfen, müssen zwischen Bestellung und Abholung mindestens 30 Minuten vergehen. Im Gegensatz zu den Taxis "handelt es sich um Premium-Fahrzeuge mit zusätzlicher Beinfreiheit", so die Uber-Sprecherin. Mit der Dienstleistung Uber Comfort Reserve kann die Fahrt bis zu 90 Tage im Voraus reserviert werden. Die Dienstleistung Uber Van ist ein Großraum-Taxi für bis zu sechs Fahrgäste.