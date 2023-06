Ein 56-jähriger Mallorca-Resident ist am Sonntag (18.6.) nach einem brutalen Raubüberfall an der Playa de Palma gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Opfer war am Strandabschnitt Arenal unterwegs, als ein 40-jähriger Mann versuchte, ihm auf offener Straße sein Handy aus der Hand zu reißen. Der Angreifer ist ein polizeibekannter Verbrecher.

Das Opfer versuchte mit aller Kraft an seinem Handy festzuhalten, es entstand eine Rangelei zwischen den beiden Männern. Doch der Räuber war seinem Opfer körperlich weit überlegen und schlug immer wieder auf den Mann ein ein. Mehrere Zeugen ermahnten den Mann, aufzuhören. Doch der Räuber zeigte sich auch ihnen gegenüber aggressiv und ließ von seinem Opfer nicht ab. Als dieses zu Boden ging, trat der Kriminelle mehrmals gegen den Kopf des wehrlosen Mannes. Dieser blieb bewusstlos am Boden zurück, während der Räuber vom Tatort floh. Angreifer wegen Raubüberfall angezeigt Ein Rettungswagen brachte den 56-Jährigen mit einer schweren Kopfverletzung ins Landeskrankenhaus Son Espases. Einige Stunden später verstarb das Opfer. Da mehrere Zeugen den Täter identifizieren konnten, nahm die Ortspolizei von Llucmajor den 40-Jährigen nach kurzer Zeit fest und übergaben ihn der Guardia Civil. Der Mann wird wegen Raubmordes angezeigt und soll noch im Laufe des Montags dem Haftrichter vorgeführt werden.