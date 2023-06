Am Sonntag (25.6.) ist es auf Mallorca zu zwei schweren Verkehrsunfällen gekommen. Dabei wurden zehn Personen verletzt. Der erste Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr auf der Landstraße MA-3460 in der Nähe von Port d'Alcúdia. Ein Auto und ein Motorrad kollidierten zwischen dem Kreisverkehr mit der Pferdestatue und der Kläranlage. Der Motorradfahrer wurde auf den Boden geschleudert und blieb regungslos liegen.

Die Polizei sperrte die Landstraße eine halbe Stunde lang ab und leitete den Verkehr um. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrseinheit der Guardia Civil untersucht nun, wie es zu dem Zusammenprall kommen konnte.

Zweiter Unfall in Palma

Kurz nach 16 Uhr folgte der nächste Unfall, dieses Mal auf der Landstraße Ma-15 nahe des Kreisverkehrs am Restaurant Can Blau in Palma. Zwei Autos kollidierten jeweils mit Bäumen, nachdem eines von ihnen plötzlich die Spur gewechselt und den Fahrer des anderen Wagens damit irritiert hatte.

Bei dem Unglück wurden alle neun Personen, die in den Autos saßen, verletzt. In einem Wagen war eine Familie mit ihren acht und zwölf Jahre alten Kindern unterwegs. In dem anderen Fahrzeug saßen zwei Männer und drei Frauen im Alter zwischen 50 und 80 Jahren.

Die Familie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht, ebenso wie eine Frau aus dem anderen Fahrzeug. Ein Mann wurde mit einer schweren Brustverletzung nach Son Llàtzer gefahren. Die anderen Passagiere erlitten leichte Verletzungen und wurden auf verschiedene Krankenhäuser und Kliniken verteilt.

Schwerverletzter in Campos

In der Nacht auf Montag (26.6.) ereignete sich dann ein weiterer Verkehrsunfall in der Gemeinde Campos, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Gegen 2 Uhr kam es zu dem Unfall, bei dem ein junger Mann schwer, ein weiterer mittelschwer und zwei Mitfahrer im Auto leicht verletzt wurden. Bisher gibt es keine weiteren Informationen über den Unfallort. /pss