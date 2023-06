Der Fahrer eines Betonmischers ist am Dienstagmittag (27.6.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen. Der 53-jährige Mann war mit seinem Fahrzeug gegen 13.30 Uhr auf der Landstraße Ma-3330 zwischen Petra und Son Serra de Marina unterwegs, als er aus zunächst ungeklärten Gründen auf gerader Strecke die Kontrolle über den voll beladenen Betonmischer verlor. Der schwere Lastwagen kippte um, wobei das Führerhaus auf ein Mäuerchen am Fahrbahnrand stürzte und stark demoliert wurde.

Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und hatte keine Chance, auf eigene Faust das Führerhaus zu verlassen. Zusätzlich hatte er bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Eine Stunde im Führerhaus eingeklemmt

Die Feuerwehrleute benötigten mehr als eine Stunde, um den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Da war er allerdings bereits bewusstlos und die Helfer konnten nichts mehr tun, um sein Leben zu retten. Bereits zu Beginn der Rettungsarbeiten hatten die Einsatzkräfte befürchtet, dass der Mann gravierende Verletzungen davongetragen haben könnte.

Die Guardia Civil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Bisher steht nur fest, dass der Fahrer auf dem geraden Straßenstück plötzlich ins Bankett geriet, wobei der Betonmischer umstürzte. Die Polizisten konnten den Toten an der Unfallstelle identifizieren. Sie verständigten seine Familie sowie seine Arbeitskollegen.

Tödlicher Unfall auf dem Autobahnzubringer

Der Tote wurde in die Leichenhalle nach Petra gebracht, der Betonmischer abgeschleppt. Die Straße war nach dem Unfall stundenlang in beide Richtungen gesperrt.

Am 13. Juni hatte sich auf dem Autobahnzubringer von der Ausfahrt 13 der Flughafenautobahn in Richtung Arenal der bis dato letzte tödliche Verkehrsunfall auf Mallorca ereignet. Eine Frau war mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin starb noch am Unglücksort. /jk