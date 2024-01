Angesichts der kritischen Situation, die Mallorca gerade in Sachen Trockenheit durchmacht, wäre auch nur der geringste Niederschlag auf der Insel willkommen. Doch nach den aktuellen Aussichten des spanischen Wetterdienstes Aemet zu schließen, wird es damit in der neuen Woche erstmal nichts.

Der Montag (29.1.) beginnt bewölkt, örtlich kann es zu Nebelfeldern kommen. Erst in den Mittagsstunden lässt sich nach und nach die Sonne blicken. Das Thermometer erreicht Werte von bis zu 19 Grad. Mit 17 Grad ist es in der Inselmitte am frühen Nachmittag nur unwesentlich kühler. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung.

So wird das Wetter am Dienstag (30.1.)

In der Nacht gehen die Werte auf bis zu fünf Grad in Inca herunter. Im Nordosten um Artà ist es mit neun Grad ein wenig wärmer. Im Laufe des Tages bietet sich ein ähnliches Bild wie am Vortag. Immer wieder kann es zu Wolken kommen, ansonsten scheint die Sonne. Die Temperaturen bleiben stabil und auch der Wind ändert weder seine Richtung, noch nimmt er an Fahrt auf.

In der Nacht auf Mittwoch gehen die Temperaturen im Vergleich zur Vornacht ein wenig herunter. Ansonsten bleibt alles beim gleichen. Der Wind verschiebt seine Richtung moderat nach Nordosten.

Temperaturen um den Gefrierpunkt

In der Nacht auf Donnerstag könnten die Temperaturen in der Gegend um Porreres auf den Gefrierpunkt absinken, ansonsten liegen die Werte bei zwischen zwei und vier Grad. Einen kleinen Ausreißer leistet sich der Südwesten um Andratx, wo es nicht kälter als sieben Grad werden soll. Ansonsten bleibt das Wetter im Laufe des Tages stabil, im Vergleich zu den Vortagen sind weniger Wolken zu sehen.

Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen nochmal an. Nach derzeitigem Stand könnten am Freitag inselweit die 20 Grad erreicht werden. Wer bei diesen Temperaturen ins Meer gehen möchte, muss hartgesotten sein. An de Playa de Palma liegen die Wassertemperaturen bei 14 Grad.