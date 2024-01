Die kommende Woche in CalviàCalvià verspricht überwiegend wolkige Himmel und angenehm milde Temperaturen. Der 28. Januar 2024 startet mit einer maximalen Temperatur von 17°C und überzogenen Wolken, die für einen bedeckten Himmel sorgen. Die Windverhältnisse bleiben mit leichten 4 km/h erfreulich ruhig und die Luftfeuchtigkeit misst moderate 56%. Der Luftdruck hält sich stabil bei etwa 1030 hPa.

Stabiles Wetter mit Begleitung von Wolken

Am 29. Januar 2024 hält sich das bedeckte Wetter mit gleichbleibenden 17°C, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 68% ansteigt. Der leichte Wind und der Luftdruck ändern sich kaum. Nach einem wolkenverhangenen 30. Januar, an dem das Thermometer auf 16°C sinkt und die Luftfeuchtigkeit bei 69% verweilt, führt uns das Wetter in Calvià sanft in einen leicht bewölkten 31. Januar mit einer kleinen Erfrischung auf 16°C, diesmal begleitet von etwas aufgehelltem Himmel. Der Beginn des neuen Monats am 1. Februar 2024 bringt kühlere 14°C und gebrochene Wolken, während der Wind auf eine sanfte Brise von 2 km/h nachlässt und die Luftfeuchtigkeit bei 63% bleibt. Der Luftdruck steigt leicht an auf 1035 hPa, was stabiles Wetter bedeutet.

Ein wolkenverstreutes Wochenende in Calvià erwartet Sie

Mit Blick auf das Wochenende zeigt sich das Wetter in Calvià freundlicher: Am 2. Februar sind es angenehme 15°C unter zerstreuten Wolken. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück, und der Luftdruck solid bei 1033 hPa. Genauso zeigt sich auch der 3. Februar, ohne große Veränderungen. Der 4. Februar begrüßt uns dann mit wolkenlosem Himmel, einer maximalen Temperatur von 15°C und leicht gestiegener Feuchtigkeit von 72%.

Die Woche zeichnet sich durch überwiegend wolkige, aber stabile Wetterverhältnisse aus. So können Einheimische und Besucher der Gemeinde Calvià mit moderat zum Teil sogar sonnigen Februarspaziergängen rechnen. Dabei lädt das milde Klima entlang der Küsten besonders ein, das Freiluftleben auf der beliebten Baleareninsel zu genießen.

