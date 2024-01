Mit einem Mix aus Wolken und Sonnenschein begrüßt Palma seine Bewohner und Besucher in der letzten Januarwoche und leitet den Februar mit milden Temperaturen und überwiegend friedlichem Wetter ein. Die meteorologischen Bedingungen versprechen überwiegend bedeckte Himmel, die jedoch zum Ende der Woche hin aufklaren.

Stetige Temperaturen trotz bedecktem Himmel

Die Tageshöchsttemperaturen verharren in den nächsten sieben Tagen stabil um die 17°C bis 19°C, wobei die feuchtigkeitsreichen Überwölkungen für frische Brisen und einen Hauch von Winterkühlung sorgen. Trotz der Dominanz von Wolken bleibt das Wetter in Palma angenehm und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen durch die malerischen Straßen oder entlang des Mittelmeers ein.

Sonnenstunden und Windverhältnisse

Der Wind bleibt im Laufe der Woche recht sanft und stellt mit Geschwindigkeiten zwischen 2 und 4 km/h keinen Grund zur Sorge dar. Feuchtigkeitsgehalte schwanken zwischen 49% und 67%, und der Luftdruck zeigt sich solide, was auf eine stabile Wetterlage schließen lässt. Obwohl der Himmel meist bedeckt ist, dürfen sich Sonnenanbeter auf eine tägliche Zunahme der Sonnenstunden freuen, die ihre Höhepunkte in den klaren, blauen Himmel am 4. Februar setzen.

Tägliche Wetterdetails für Palma

Fazit zur Wetterlage in Palma

Die Vorhersage bestätigt eine stabile Wetterperiode für Palma, in der sich die Natur auf den Frühling vorbereitet und die Menschen die Milde des nahenden Frühlings genießen können. So zeigt sich einmal mehr die Vielseitigkeit des mallorquinischen Klimas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.1.2024, 02:04:26. +++