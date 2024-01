Das Wetter in Estellencs auf Mallorca zeigt sich in den kommenden Tagen von einer überwiegend freundlichen Seite. Ein Mix aus Wolken und Sonne prägt das Bild am Himmel.

Sieben-Tage-Prognose für Estellencs

Beginnend mit dem 28. Januar 2024 wird das Wetter mit überwiegend bedecktem Himmel, jedoch ruhigen Windverhältnissen und angenehmen Temperaturen um 17 °C das tägliche Leben kaum beeinträchtigen. Die Luftfeuchtigkeit am Samstag beträgt 59%, während der Luftdruck bei 1030 hPa liegt. Sonnenauf- und -untergang zeichnen den Tag von 07:01 Uhr bis 17:03 Uhr.

Der 29. und 30. Januar setzen das Muster mit bedecktem Himmel fort, Temperaturen pegeln sich um 16 °C ein. Geringe Windbewegungen von 2 bis 3 km/h sorgen für kaum spürbare Frische. Die Luftfeuchtigkeit klettert ein wenig auf 71% bei einem stabilen Luftdruck von etwa 1030 hPa. Der Tag dauert von 07:01 Uhr bis 17:06 Uhr.

Am 31. Januar registriert das Thermometer 15 °C, begleitet von aufgelockerten Wolken und einer sanften Brise. Die relative Feuchtigkeit nimmt leicht ab bei einem steigenden Druck von 1033 hPa.

Der erste Tag des Februars präsentiert sich mit leicht zerstreuten Wolken, wobei sich die Temperaturen bei mäßigen 14 °C einfinden. Der Wind zeigt sich etwas lebhafter mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 km/h.

Für den 02. und 03. Februar wird eine sanfte Zunahme der Temperaturen auf 15 °C prognostiziert, untermalt von zerstreuten Wolkenformationen, die für sonnige Momente sorgen könnten. Der Wind bleibt konstant und sorgt mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 5 km/h für eine leichte Brise.

Ausblick auf den 04. Februar 2024

Zum Abschluss der 7-Tage-Wettervorhersage für Estellencs strahlt der Himmel mit klarem Blau, und milde 15 °C werden tagsüber erreicht, während die Luftfeuchtigkeit auf 75% steigt. Der Wind bewahrt seine ruhige Natur mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Estellencs' unter einem klaren Himmel zu erkunden.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Die Tage verlängern sich langsam, und die Sonne wird um 06:55 Uhr aufgehen und um 17:12 Uhr untergehen. Genießen Sie diese extra Minuten des Tageslichts, während Sie die wunderbare Landschaft Mallorcas erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 28.1.2024, 01:52:02. +++