Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen 18-Jährigen festgenommen, der mehrere Autoscheiben eingeschlagen und Wertsachen entwendet hat. Es ist bereits die siebte Festnahme des jungen Mannes in den vergangenen drei Monaten.

Ein Anrufer berichtete vom Raubzug des 18-Jährigen in Palmas Stadtviertel Cas Capiscol in der Nähe des Ocimax-Kinos. Eine Polizeistreife in Zivil machte sich auf den Weg.

Sie fand den Dieb, wie er mit einem Motorradhelm und Einkaufstüten um geparkte Autos umherschlich. Als sich die Polizisten auswiesen, versuchte er erfolglos zu fliehen.

Immer wieder erfolglose Fluchtversuche

In den Tüten fanden die Beamten Glasscherben. Der 18-Jährige hatte wohl mit dem Helm die Scheiben eingeschlagen und alles genommen, was im Autoinneren lag.

Er gab an, dass er in der Nähe seinen Elektroroller abgestellt hat. Dort fanden die Polizisten einen Rucksack mit dem Diebesgut, hauptsächlich Schmuck.Die Polizei machte in der Umgebung 14 Autos mit eingeschlagenen Scheiben ausfindig.

In den vergangenen drei Monaten wurde der 18-Jährige schon sechs Mal wegen ähnlicher Straftaten aktenkundig.