Nach stundenlanger Suche ist ein 82-jähriger Wanderer am frühen Samstagmorgen (27.1.) in der Tramuntana gerettet worden. Der Senior war mit seinem 32-jährigen Neffen am Vortag in der Gegend zwischen dem Stausee Cúber und Tossals Verds in der Gemeinde Escorca unterwegs gewesen. Aus nicht näher bekannten Gründen verloren sie sich aus den Augen.