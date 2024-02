Wie in anderen europäischen Ländern machen auch auf Mallorca die Bauern ihrem Unmut Luft. Am Dienstagvormittag (6.2.) ist eine Traktoren-Kolonne in Inca gestartet und bewegt sich in Richtung der Hauptstadt Palma. Welches Ziel sie genau ansteuern, ist nicht klar. In einem Medienbericht heißt es, man wolle zum Großmarkt Mercapalma. Andererseits tagt am Dienstag auch das Balearen-Parlament, deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass die Fahrer der rund 20 Traktoren versuchen, ins Stadtzentrum zu gelangen.

Der Protest ist auch deshalb vergleichsweise klein, weil sich die großen Bauernverbände wie Asaja und Unió de Pagesos nicht beteiligen. Stattdessen wurde die Aktion über verschiedene Social-Media-Kanäle geplant. Wer die Organisatoren sind, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Berichten zufolge hat die Guardia Civil die Teilnehmer darüber informiert, dass sie keine Genehmigung für die befahrene Demonstration haben. Dies habe die Bauern aber nicht davon abgehalten, weiter in Richtung des Dorfes Consell zu fahren. Dort wolle man eine Frühstückspause einlegen und dann weiter nach Palma tuckern, heißt es in der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". 5,6 Millionen Euro für Bekämpfung de Trockenheit Die Landwirte beklagen neben den dramatischen Folgen der Trockenheit auch den Preisdruck, die Konkurrenz von Außen und die gestiegenen Produktionskosten. Zumindest beim Thema Wasser kündigte die Balearen-Regierung Ende Januar erste Schritte an. Nach einem Treffen mit Vertretern der Landwirtschaft erklärte Ministerpräsidentin Marga Prohens, man werde den Bauern 5,6 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um die Folgen der Trockenheit der vergangenen Monate zu bekämpfen. Fernando Fernández, Generaldirektor im Ministerium für Landwirtschaft, erklärte kürzlich im MZ-Interview: "Wir sind aber gut beraten, den Agrarsektor zu hegen, nicht zuletzt aus Gründen des Landschaftsschutzes und der Nachhaltigkeit."