Das Sturmtief Karlotta erreicht am Freitag (9.2.) Mallorca und sorgt für starke Windböen und Regen auf der Insel. Das schlechte Wetter dauert aber kaum länger als einen Tag auf der Insel an. Danach wird es schon wieder frühlingshaft bei Sonne und 20 Grad.

Schon am Donnerstagnachmittag bläst der Wind böig. Es ist bewölkt, soll aber laut spanischen Wetterdienst Aemet trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und vereinzelt 18 Grad. Nach Sonnenuntergang um 18.18 Uhr bleibt die Nacht mild. Erst in den Morgenstunden sinken die Temperaturen stärker. Weniger als 10 Grad in der Inselmitte werden es nicht.

Leichter Regen und starker Wind am Freitag auf Mallorca

Theoretisch würde die Sonne am Freitag um 7.47 Uhr aufgehen, doch sie wird sich wohl den ganzen Tag nicht zeigen. Es kann den ganzen Tag regnen, meist eher schwach. Der Wind erreicht Höchstgeschwindigkeiten von 70 km/h im Flachland, 100 km/h in den Bergen. Es stürmt aus südwestlicher Richtung.

Aemet hat für den Süden, Osten und Westen die Sturmwarnstufe Gelb ausgegeben, an den Küsten wird vor hohen Wellen gewarnt. Die Tagestemperaturen ändern sich nicht, nachts wird es bei bis zu 7 Grad etwas kälter.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Samstagvormittag kann es noch ab und an tröpfeln, spätestens nach dem Mittagessen scheint die Sonne wieder. Morgens und abends weht der Wind nochmal stürmisch. Es gelten die gleichen Warnstufen wie am Vortag. Die Temperaturen bleiben konstant - noch.

Denn am Sonntag sinken sie auf mancherorts nur noch 15 Grad. Am Vormittag sind keine Wolken am Himmel zu sehen, am Nachmittag schon. Die letzten Ausläufer von Karlotta blasen am Morgen über die Insel. In der neuen Woche beruhigt sich das Wetter auf Mallorca dann wieder. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad und die Sonne scheint.