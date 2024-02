In diesen Tagen verdeckt starker Nebel Mallorca. "Ich wohne an der Cala Llombards. So etwas mitten am Nachmittag habe ich noch nie gesehen. Der Nebel tauchte von einer Minute auf die andere auf", schrieb eine Leserin der MZ. Auch in den kommenden Tagen kehrt das graue Tuch immer wieder auf die Insel zurück.

Das Wetterphänomen ist auf Mallorca eigentlich vom Frühling bekannt. Da der Winter dieses Jahr extrem mild und die Temperaturen seit Wochen bereits frühlingshaft sind, ist es diesmal schon früher neblig. Für den spanischen Wetterdienst Aemet kam es wenig überraschend. Er warnte bereits vor den dichten Nebelbänken:

Horabaixa amb boires d'origen marí (d'advecció) que afecten les costes del sud i llevant de #Mallorca.

Temp i humitat alta, estabilitat i vent fluix del sud ho afavoreixen.

Durant la propera nit i matinada podrien entrar més a l'interior. @Emergencies_112

Auffällig ist dabei, dass der Nebel für krasse Temperaturunterschiede sorgt. So waren es am Mittwochnachmittag bis zu 24 Grad in der Inselmitte um María de la Salut, wo die Nebelschwaden erst am Abend hinzogen. An der Ostküste, genauer gesagt an der Cala Figuera bei Santanyí, waren es nur knapp 14 Grad. Eben dort, wo der Nebel auf die Insel zog.

Niebla marítima este mediodía en el sur de Mallorca concretamente en la colonia de sant Jordi. Un abrazo para todos vosotros de JOAN DOLS

Auch Palma war am Nachmittag komplett eingehüllt, was für Verspätungen bei mehr als 30 Flügen auf dem Flughafen Mallorca sorgte. Am Donnerstagmorgen war die Lage auf dem Airport wieder normal.

Was ist das für ein dichter Nebel?

Dabei handelt es sich um sogenannten Advektionsnebel. Wie viele Wetterphänomene auf Mallorca hat er mit den großen Temperaturunterschieden zwischen dem Mittelmeer und der Insel zu tun. Die warmen und feuchten Luftmassen treffen auf das kühle Wasser - die Wassertemperaturen liegen derzeit bei 14 Grad - und bilden den Nebel. Der Wind treibt ihn dann auf das Land. "Seine Schichtdicke beträgt im allgemeinen einige 100 m, in extremen Fällen können aber durchaus 1000 m erreicht werden. Der Advektionsnebel ist damit die mächtigste und dauerhafteste Nebelart, der sich überwiegend im Winterhalbjahr ausbildet", schreibt der deutsche Wetterdienst.

Niebla de advección en Cala Mayor, Palma. Las diferencias de 🌡️ ahora mismo en #Mallorca superan los 9°C:



🌫️13.5°C en Cala Figuera, Santanyí

🌫️13.5°C en Cala Figuera, Santanyí

☀️24°C en Maria de la Salut

Die Nebelbank, die durch eine warme Luftschicht in ihrer kompakten Form gehalten wird, kann sich mehrere Tage in einem Gebiet aufhalten. Am Freitag soll der Nebel besonders in der Mittagszeit an der Westküste in der Tramuntana sowie im Nordosten um Cala Ratjada sein. Eine Wetterwarnung besteht aber nicht.