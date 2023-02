Der dichte Nebel auf Mallorca hat in dieser Woche zu einem Chaos auf dem Flughafen von Mallorca geführt. Das Problem war allerdings nicht so sehr der Nebel, sondern die Erneuerung des automatischen Landesystems. Die Arbeiten sollen in der zweiten Märzwoche abgeschlossen sein, wie der Flughafenbetreiber Aena am Freitag (24.2.) der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigte.

Zahlreiche Verspätungen wegen Nebelchaos Aena hatte die Arbeiten auf Februar und März gelegt, da es die Monate mit der geringsten Auslastung sind. Der Nebel sorgte jedoch nun für zahlreiche Verspätungen, Flugstreichungen und Änderungen der Route. Deutsche Flugpassagiere berichteten der MZ von verschiedenen Vorfällen, unter anderem einer Panikattacke im Flieger,nachdem der Flug nach Ibiza umgeleitet wurde. Das Instrumentenlandesystem (ILS), das Flugzeuge bei schlechter Sicht die Landung vereinfachen soll, war 2004 auf der südlichen Landebahn des Flughafen Mallorca eingerichtet worden. Derzeit steht eine Erneuerung an. Unterschiedliche Landesysteme auf den beiden Landebahnen des Flughafen Mallorca Das Landesystem wird in drei Klassen unterteilt. Die südliche Landebahn bekommt das ILS der Stufe 2 und 3, was die fortschrittlichsten Varianten sind. Allerdings ginge es noch besser. In London, wo es ja bekanntlich häufiger Nebel gibt, können die Flieger ohne jegliche Sichtweite landen. Das wird auf Mallorca nicht möglich sein. Die Landebahn Nord bleibt bei der Basisstufe 1. Hier ist es notwendig, dass die Landebahn aus 550 Metern Entfernung sichtbar ist. Das Instrumentenlandesystem funktioniert mit Sendern, die Signale an die Empfänger im Flugzeug schicken. So kann der Pilot den Kurs und den Sinkwinkel zur Landebahn in Erfahrung bringen, ohne direkten Sichtkontakt zu haben. Als das Landesystem 2004 auf dem Flughafen Mallorca installiert wurde, waren die meisten Flugzeuge noch gar nicht mit den entsprechenden Empfänger ausgestattet. /rp