Zweiter tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca in dieser Woche: Am Donnerstagvormittag (15.2.) ist ein 57-jähriger Mallorquiner auf einer Landstraße an der Ostküste ums Leben gekommen. Der Mann war gegen 10.30 Uhr mit seinem Auto auf der Ma-4025 von Porto Cristo kommend in Richtung S'Illot unterwegs.

