Tragisches Ende eines eigentlich leichten Auffahrunfalls auf der Ringautobahn von Palma (Ma-20). Ein 36-jähriger Mann ist am Sonntagabend (11.2.) bei einem Verkehrsunfall auf Mallorca ums Leben gekommen, wie übereinstimmend mehrere Medien berichten. Der Mann wurde nach Angaben des Online-Portals "Crónica Balear" von einem offenbar defekten Airbag derart schwer an der Halsschlagader verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verblutete.

