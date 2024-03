Kleiner Vorgeschmack auf die demnächst startende Mallorca-Saison: Die Ortspolizei von Palma hat am Sonntagmorgen (3.3.) eine illegale Party in einem Aparthotel an der Playa de Palma beendet. Etwa 100 Personen waren zu Gast bei der nicht genehmigten Feier in der Unterkunft.