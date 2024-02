Das frisch renovierte Hotel Neptuno belebt einen legendären Club an der Playa de Palma wieder

Das Hotel Neptuno an der Playa de Palma präsentiert sich in diesem Sommer mit einem neuen Konzept. Das Vier-Sterne-Gästehaus, das aus den 1950er-Jahren stammt, wurde im Januar 2023 von der Schweizer Gruppe Universal Beach Hotels übernommen. Nachdem das Hotel, das direkt neben dem Megapark liegt, im vergangenen Sommer noch unter dem alten Konzept öffnete, kommt es in diesem Jahr als generalüberholtes Adults-Only-Hotel daher.

Das Joy Palace kommt zurück Und nicht nur das: Denn das Hotel belebt mit der Wiedereröffnung die legendäre Playa-Diskothek Joy Palace wieder, die im Jahr 2005 ihre Türen schloss. Das Konzept ist derweil ein anderes. Das Joy Palace – um die Jahrtausendwende ein Kellerclub – wird nun ein sogenanntes Club-Restaurant im Erdgeschoss mit direktem Zugang zur Meerespromenade. Hier wird es sowohl für Hotelgäste als auch Besucher von außen ein Frühstücksbuffet geben. Ab dem Mittag legen verschiedene DJs auf. "Punktuell wird es auch Show-Acts geben, etwa Tribute-Künstler von Legenden wie Freddie Mercury", erklärt ein Sprecher der Hotelgruppe gegenüber der MZ. Das Club-Restaurant soll bis in die Nacht geöffnet sein. Optisch orientiert sich das Lokal am Chic der 70er- und 80er-Jahre-Diskotheken, wobei man Wert auf moderne Elemente legt. So soll es unter anderem eine große LCD-Videoleinwand geben, bei denen zum Beispiel Sportevents gezeigt werden. Als Zielgruppe stellen sich die Hotelbetreiber Urlauber zwischen 30 und 60 Jahren vor, die Lust an stilvollem Feiern haben. Ein Dresscode sei aber noch nicht festgelegt, so der Sprecher. Kulinarisch gibt es im neuen Joy Palace internationale Küche aus verschiedenen Metropolen, etwa "Sushi aus Tokio, Tacos aus Mexiko-Stadt und Baos aus Bangkok", so der Sprecher. Bei den Cocktails, die teilweise mit mallorquinischen Spirituosen gemixt werden, setze man sowohl auf Klassiker als auch auf Eigenkreationen. Suiten als "Naughty Rooms" Das Club-Restaurant und das 114 Zimmer große Hotel, dessen Fassade in diesem Jahr nun weiß ist, sollen Ende April eröffnen. Die Hotelgäste dürfen sich auf komplett modernisierte Zimmer freuen. Gerade bei den Suiten gibt es einige Neuerungen. Diese verfügen über eine Bar, sowie – um dem Retro-Konzept des Joy Palace zu entsprechen – einem Plattenspieler mit einer kleinen Vinylauswahl. Drei Suiten bekommen zudem einen besonderen Touch: Die so genannten "Naughty Rooms" werden über einen Whirlpool, ein rundes Bett sowie strategisch platzierte Spiegel verfügen und sollen zu erotischen Spielen animieren.