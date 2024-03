Zugegeben, er war ein äußerst hässlicher Tag, dieser Samstag (9.3.) auf Mallorca: mit Windböen, Niederschlägen und teilweise Starkregen, der am Mittag noch ausgiebiger wurde und immer wieder auch in den Abendstunden noch vom Himmel kam.

Aber wie üblich ist das miese Wetter auf Mallorca nicht von langer Dauer. Der Sonntag (10.3.) begann in weiten Teilen der Insel mit blauem Himmel und Sonnenschein, obwohl der staatliche Wetterdienst Aemet eigentlich eher dichte Wolken und nur ab und zu Sonne vorhergesagt hatte.

Es bleibt windig

Nach der Prognose der Wetterfrösche bleibt es den ganzen Tag über zwar trocken, die Sonne versteckt sich aber immer wieder hinter dichten Wolken. Der starke Wind, der am Samstag örtlich mit über 80 km/h über die Insel fegte, bleibt allerdings auch am Sonntag noch erhalten. Zumindest bis Sonnenuntergang bläst es ganz ordentlich, weshalb die Tageshöchstwerte von 15 bis 17 Grad teilweise noch frischer erscheinen. Nachts gehen die Werte auf 9 bis 12 Grad runter.

Der Montag zeigt sich dann mit lang anhaltendem strahlendem Sonnenschein, von Wolken ist nichts mehr zu sehen. Die Temperaturen bewegen sich inselweit zwischen 16 und 17 Grad. Windig bleibt es allerdings auch zu Wochenbeginn noch, vor allem an den Küsten.

Von Tag zu Tag wärmer

In den Tagen darauf wird es immer milder, die Sonne bleibt als ständiger Begleiter erhalten, lediglich gegen Ende der Woche können ein paar mehr Wolken dazukommen.

Dazu die Höchstwerte: Am Dienstag liegen diese zwischen 16 und 19 Grad, am Mittwoch soll dann vor allem in der Inselmitte die 20-Grad-Marke übersprungen werden. Auch am Donnerstag bleibt es bei Werten zwischen 17 und 20 Grad, bevor es gegen Wochenende noch milder wird.

Der Freitag bringt Höchstwerte von 19 bis 22 Grad (Letzteres rund um Sa Pobla und Inca), der Samstag bereits bis zu 24 Grad in der Bucht von Pollença. Nachts bleibt es überall bei einstelligen Werten. Vor allem die Nächte auf Dienstag und Mittwoch werden mit Tiefstwerten von 4 Grad in der Inselmitte noch einmal richtig frisch.

Stürmischer Samstag

Der Samstag (9.3.) zeigte sich dafür auf Mallorca weitestgehend von seiner ekelhaftesten Seite. Der staatliche Wetterdienst Aemet hatte bereits ab 8 Uhr morgens die Warnstufe Gelb wegen Regens, Wind und starkem Wellengang ausgerufen. Windig wurde es vor allem auf den Hügeln der Serra de Tramuntana.

Aufgewühltes Meer

Aber auch in Palma war es den ganzen Vormittag über sehr windig, das Meer war aufgewühlt. Viele Menschen blieben zu Hause, nur ein paar Unerschrockene begaben sich zu Fuß oder auf dem Rad an den Paseo Marítimo. Schneefälle, wie zunächst angekündigt, wurden allerdings bis zum frühen Nachmittag im Gebirge nicht gemeldet.

Dazu waren die Temperaturen zu mild, die Tiefstwerte in der Nacht hatten in Escorca bei 5 Grad gelegen. Im Gebirge regnete es inselweit am meisten, was den Stauseen Cúber und Gorg Blau zugute kam.