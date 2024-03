Wetter auf Mallorca: Ab diesem Tag werden es 24 Grad

Die Tage des Regens und des Sturms scheinen erstmal vorbei auf Mallorca – und am Wochenende könnte es gar frühsommerliche Temperaturen geben. Am Donnerstag (14.3.) darf sich die Insel auf Sonnenschein freuen, die vereinzelten Wölkchen am Himmel dürften nicht weiter auffallen. Die Temperaturen kratzen zwar vor allem im Norden und in der Inselmitte an der 20-Grad-Marke, dürften diese aber nicht überschreiten. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung.

In der Nacht auf Freitag gehen die Temperaturen in der Tramuntana und der Inselmitte auf höhere einstellige Werte herunter. Sowohl an der Ostküste als auch in Palma dürften die zehn Grad nicht unterschritten werden. Der Freitag beginnt bewölkt, der ein oder andere Niederschlag ist im Norden der Insel zwar möglich, allerdings eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen steigen in den Morgenstunden schnell an. Bereits um 10 Uhr darf sich die Insel auf mindestens 15 Grad freuen. Am frühen Nachmittag dürften sich auch die letzten Wolken verzogen haben – und bis auf die Tramuntana kann man überall mit Werten zwischen 20 und 22 Grad rechnen. Der Wind dreht nach Westen ab, bleibt aber schwach.

So wird das Wochenende

In der Nacht auf Samstag (16.3.) kann es nochmal frisch werden. Sowohl in der Inselmitte als auch in Llucmajor werden Werte um die 7 Grad erwartet. Danach aber fängt ein wettertechnisch herrliches Wochenende an. Die Sonne scheint den ganzen Tag über. Die Temperaturen klettern im Norden um Sa Pobla auf bis zu 24 Grad, das Orangental um Sóller kann sich auf 22 Grad einstellen. Ein wenig kühler bleibt es im Südwesten um Andratx, wo mit maximal 19 Grad zu rechnen ist.

Am Sonntag wird der Himmel im Vergleich zum Vortag ein wenig bewölkter sein, dafür bleiben die Temperaturen aber stabil oder steigen örtlich sogar an. Die Maximalwerte liegen erneut bei 24 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach. Für den Anfang der Woche lassen sich noch keine genauen Voraussagen treffen, aber nach derzeitigem Stand könnten die Werte in Pollença auf bis zu 27 Grad ansteigen.