Bis zu 26 Grad: So wird das Mallorca-Wetter in der neuen Woche

In den verbleibenden Tagen bis Ostern zeigt sich das Wetter auf Mallorca bereits von seiner frühsommerlichen Seite. Nach einem freundlichen Wochenende steht am Montag (18.3.) reichlich Sonne auf dem Programm. Die Temperaturen klettern laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet bereits auf 26 Grad - zumindest in der Inselmitte im Gebiet von Sa Pobla. In Palma werden bis zu 24 Grad erwartet, im Rest der Insel bis zu 22 Grad.

Nachts sinken die Werte auf 11 Grad in Palma, 9 Grad in Lluc, in Felanitx nur auf 13 Grad. Der Wind weht nur schwach.

Am Dienstag dann gibt es wieder ein paar Wolken mehr, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Die Temperaturen klettern überall auf der Insel auf über 20 Grad - in der Inselmitte bis auf 24 Grad, in Palma bis auf 22 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht schwanken zwischen 9 und 12 Grad. Der Wind weht weiterhin schwach aus Nord und Nordost.

Colònia de Sant Pere. / Frank Feldmeier

Sonne und Wolken

Die Sonne lässt sich zur Wochenmitte dann wieder häufiger sehen, der Mittwoch wird laut der Vorhersage von Aemet ein weitgehend sonniger Tag mit Spitzenwerten zwischen 22 und 25 Grad. Am Morgen ist ortsweise Frühnebel möglich. In der zweiten Tageshälfte frischt der Wind etwas auf. In der Nacht sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 8 und 11 Grad.

Am Donnerstag gibt es dann voraussichtlich einen Sonne-Wolken-Mix bei stabilen Temperaturen. Die Höchstwerte am Tag liegen zwischen 17 und 23 Grad, die Tiefstwerte in der Nacht zwischen 8 und 13 Grad.

Die Woche klingt dann voraussichtlich mit etwas mehr Wolken und Höchstwerten um die 20 Grad aus - wobei in der Vorhersage des Wettverdienstes Aemet bislang keine Regentropfen angezeigt werden. Wie das Wetter in der Woche darauf zu Ostern wird, ist noch mit Fragezeichen versehen - Regen nicht ausgeschlossen.

Aktuelle Wassertemperaturen

Die aktuellen Wassertemperaturen im Meer vor Mallorca liegen derzeit zwischen 17 Grad (Playa de Palma), 16 Grad (Santa Ponça) und 14 Grad (Playa de Muro) - Erfrischung garantiert. Zwar war der Winter in diesem Jahr milder, bis die Wassertemperaturen jedoch 20 Grad erreichen, dürfte es aber noch bis Ende Mai, Anfang Juni dauern.