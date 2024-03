Bis zu 26 Grad auf Mallorca: Kann man bei dem Wetter schon im Meer baden?

Bei der Wetterprognose für das Wochenende auf Mallorca fällt es schwer zu glauben, dass noch Winter ist. Bis zu 26 Grad soll es in den kommenden Tagen bei sattem Sonnenschein werden. Der Gedanke liegt nahe, bei den Temperaturen auf der Insel anzubaden. Durch den warmen Winter dürfte die Badesaison auf Mallorca in diesem Jahr etwas eher beginnen.

"Die normalen Wassertemperaturen im Meer vor Mallorca liegen im April bei 15 Grad, im Mai bei 17 bis 18 Grad und im Juni bei 20 bis 21 Grad", sagt eine Sprecherin des spanischen Wetterdienstes Aemet der MZ. "Unsere Prognose ergibt, dass die Wassertemperaturen 0,5 bis 1 Grad höher im Durchschnitt in diesen Monaten sein werden."

So sind die Wassertemperaturen derzeit auf Mallorca

An der Playa de Palma misst Aemet derzeit eine Wassertemperatur von 16 Grad, am Sonntag soll sie auf 17 Grad steigen. Im Norden Mallorcas an der Playa de Muro sind es lediglich 14 Grad. An den restlichen Stränden der Insel sind es zwischen 14 und 16 Grad.

Kann man also auf Mallorca schon im Meer baden?

Welche Wassertemperatur für ein Bad im Meer als angenehm empfunden wird, ist das subjektive Empfinden jedes Einzelnen. Die 20-Grad-Marke ist meist eine gute Grenze. Die dürfte wohl Ende Mai geknackt werden. Traditionell gehen die Mallorquiner allerfrühestens im Juni ins Meer. Viele Urlauber sicherlich schon im April und Mai. Bei dem Wetter nun am Wochenende dürften auch jetzt schon vereinzelte Leute im Wasser zu sehen sein.

Temperatursturz in Sicht

Das frühsommerliche Wetter hält nur kurz an. Am Sonntag sollen die Temperaturen auf 24 Grad steigen, am Montag und Dienstag auf 26 Grad. "Wobei man natürlich nicht vernachlässigen darf, dass es sich dabei um die Höchstwerte handelt", sagt die Aemet-Sprecherin. "In der Nacht wird es bei einstelligen Temperaturen noch kühl." Zudem prognostiziert der Wetterdienst für den Donnerstag einen starken Temperatursturz. Mancherorts liegen die Höchsttemperaturen dann nur noch bei 14 Grad.