Katz und Maus-Spiel mit der Polizei auf Mallorca: Deutsches Ehepaar nach Verkehrsunfall festgenommen

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat ein deutsches Ehepaar festgenommen, das einem minderjährigen Mopedfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen zugezogen hat und im Anschluss die Tat vertuschen wollte. Das geht aus einer Pressemitteilung der Behörde vom Sonntag (17.3.) hervor.

Zu dem Unfall kam es bereits am 2. Oktober des vergangenen Jahres in Porto Cristo. Die Polizei traf am Unfallort nur den verletzten Mopedfahrer und eine deutsche Frau an. Vom Unfallwagen fehlte jede Spur. Die Deutsche gab an, dass eine Freundin von ihr am Steuer saß. Die von ihr abgegebene Personenbeschreibung stellte sich im Endeffekt als erfunden heraus.

Eigentlich saß der Mann am Steuer

Die Ermittler fanden das Nummernschild des angeblichen Unfallwagens. Das Kennzeichen gehörte jedoch zu einem anderen Auto der Frau, mit dem sie im Mai zuvor schon einen Unfall hatte. Ein Augenzeuge konnte eine Personenbeschreibung des Unfallfahrers abgeben, die mit dem Ehemann der Deutschen übereinstimmte. In der Nähe der Wohnung der Mallorca-Residenten fanden die Polizisten schließlich das Auto, mit dem die Deutschen den Mopedfahrer angefahren hatten.

Was war nun wirklich passiert?

Die Inselpolizei bat Interpol und die deutschen Behörden um Hilfe bei dem Fall und konnte die Tat rekonstruieren. Das Ehepaar saß gemeinsam im Unfallwagen, den der Mann steuerte. Sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit in die falsche Fahrrichtung und verursachten so den Unfall. Die Frau blieb am Ort zurück, der Mann raste davon, um den Wagen zu verstecken.

Wie sich herausstellte, hatte das Ehepaar für das Auto keinen Fahrzeugschein und es war bei der Verkehrsbehörde abgemeldet. Um dennoch damit fahren zu können, hatten die Deutschen einfach ein anderes Nummernschild angeschraubt. Beide stehen nun vor Gericht: der Mann wegen der Verursachung des Unfalls, die Frau wegen Dokumentenfälschung.

Der Minderjährige überlebte den Unfall, leidet aber immer noch an den Folgen und benötigt weitere Operationen, um sich weiter erholen zu können.