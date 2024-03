Mit Volldampf gegen Mauer gerast: Mallorca-Urlauberin verletzt sich bei Radunfall lebensgefährlich

Eine Mallorca-Urlauberin ist am Montagmittag (18.3.) mit hohem Tempo auf dem Rad gegen eine Mauer gekracht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die Ärzte bezeichnen ihren Zustand als kritisch.

Die 20-jährige US-Amerikanerin hatte sich mit ihrer Urlaubergruppe Fahrräder gemietet, um einen Ausflug in Palma zu machen. Im Viertel El Terreno fuhr die junge Frau den abschüssige Carrer de Inglaterra hinab. Auf der kurzen Straße versagten ihr offenbar die Bremsen. Die Urlauberin verlor die Kontrolle über das Rad, erwischte die Kurve nicht und bretterte am Ende der Straße eine Garageneinfahrt hinab, wo sie mit voller Wucht gegen eine Mauer fuhr. Das Fahrrad zersprang dabei in zwei Teile. Die Frau, die ohne Helm unterwegs war, blieb bewusstlos liegen.

Polizei sperrte für den Krankenwagen die Straßen

Anwohner alarmierten den Rettungsdienst, der den sogenannten grünen Alarm aktivierte. Dabei sperrt die Polizei die Straßen zum nächsten Krankenhaus, damit der Krankenwagen schnellstmöglich sein Ziel erreicht. Die junge Frau musste von den Ärzten intubiert werden. /rp