In Cala Ratjada ist es in den vergangenen Tagen zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen. Der erste größere Einsatz fand am 23. März statt - also noch vor dem Urlauberzuwachs der Osterwoche.

MZ-Informationen zufolge kam es in der Nähe der Bar Epic, in der vornehmlich Einheimische beim "tardeo" – einem nachmittäglichen Besäufnis – feierten, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem in Cala Ratjada wohnhaften Deutschen und einer Gruppe von Spaniern. Unweit des Lokals an der Meerespromenade eskalierte der Streit, der Deutsche musste daraufhin mit schweren Verletzungen behandelt werden. Ein junger Mann wurde vorübergehend festgenommen.