Polizei findet Leichen von Mutter und Tochter in einer Wohnung auf Mallorca

Die Polizei auf Mallorca hat am Montagmorgen (8.4.) zwei Leichen in einer Wohnung gefunden. Es handelt sich um eine 85-jährige Frau und ihre 44-jährige Tochter. Die Todesumstände sind noch nicht geklärt. Alles deutet auf einen Unfall hin.

Ein Notruf ging auf der Polizeiwache ein, nachdem Bekannte die zwei Personen nicht erreichen konnten. Als die Guardia Civil bei der Wohnung in Lloseta eintraf, stand bereits die Ortspolizei vor der verschlossenen Tür. Die Beamten fanden Ruß und entschieden sich, die Tür aufzubrechen.

Verbrannt oder erstickt?

In einem Zimmer stießen sie auf die beiden toten Frauen. Es ist unklar, ob sie an einer Rauchvergiftung erstickt oder verbrannt sind. Die Polizisten befragen nun die Nachbarn, ob sie etwas gehört oder gesehen haben. Die beiden Frauen waren offenbar gesundheitlich angeschlagen und kamen öfters in medizinische Behandlung.