Zwei deutsche Radsportler auf Mallorca bei Unfällen verletzt

Mallorca ist zurzeit voller Radurlauber. Da bleiben Unfälle nicht aus. Am Samstagnachmittag (6.4.) sind gleich zwei deutsche Radurlauber bei Unfällen auf der Insel verletzt worden, ein 78-Jähriger kam mit sehr schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Unfälle ereigneten sich in derselben Straße in Arenal in der Gemeinde Llucmajor, haben aber keinen Zusammenhang untereinander.

Laut der Online-Zeitung "Crónica Balear" trug sich der erste Unfall gegen 17.40 Uhr auf der Landstraße Ma-6014 in Richtung Cap Blanc zu, einer bei Radsportlern sehr frequentierten Strecke. Ein 53-jähriger Radurlauber war auf dem Carrer Sant Cristòfol aus dem Ortsgebiet von Arenal in den Kreisverkehr eingefahren und dort aus zunächst ungeklärten Gründen mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann hatte Glück und überstand die Kollision leicht verletzt. Die Rettungskräfte versorgten ihn an Ort und Stelle.

Gegen geparktes Auto geprallt

Noch während das Unfallopfer behandelt wurde, ereignete sich ebenfalls im Carrer Sant Cristòfol ein weiterer Unfall. Ein 78-jähriger ebenfalls aus Deutschland stammender Radsportler krachte während der Fahrt gegen ein geparktes Auto und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Die Rettungskräfte schafften es, den Mann zu reanimieren und mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus zu bringen.

Am Unfallort blieb zunächst unklar, ob der Mann während der Fahrt ein gesundheitliches Problem hatte und bei der Fahrt das Bewusstsein verlor oder ob das beim Aufprall und dem Sturz passierte.