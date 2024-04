Wetterumschwung auf Mallorca: Die Temperaturen sinken von 30 auf 16 Grad

Nach dem sommerlichen Wochenende auf Mallorca kommt es in der neuen Woche zu einem Wetterumschwung. Eine Kaltfront bringt Regen mit und lässt die Temperaturen kräftig sinken. Von zuletzt 30 Grad geht es herab auf ortsweise nur noch 16 Grad Höchsttemperatur.

Am Montag (15.4.) wird es erstmal nochmal warm. In der Inselmitte sind bis zu 28 Grad drin, an den Küsten bleibt es etwas kühler. Die Sonne scheint, Wolken gibt es kaum und dennoch dringen die Strahlen nur mühsam zur Erde. Dafür verantwortlich ist Saharastaub, der in der Luft umherschwirrt. Nach dem Sonnenuntergang um 20.28 Uhr sinken die Temperaturen nur sehr gemächlich und erreichen in den frühen Morgenstunden Tiefstwerte von 10 Grad.

Am Dienstag wird es deutlich kühler auf Mallorca

Um 7.08 Uhr zeigt sich die Sonne am Dienstag wieder. Im Norden und Osten Mallorcas tauchen die ersten grauen Wolken auf, die leichte Schauer mit sich bringen können. Auf der restlichen Insel bleibt es sonnig. Die Temperaturen sinken ein erstes Mal kräftig auf Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. Auch die Nacht wird bei 7 Grad kühler.

Am Mittwoch wird es regnerisch. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit in Palma am Vormittag auf 95 Prozent. Es sind aber nur leichte Schauer. Der Wind weht mitunter kräftig aus nördlicher Richtung. Der Saharastaub sollte dann schon weg sein. Die Autos sind daher vor dem Schmutz sicher. Die Temperaturen sinken erneut, diesmal unter die 20-Grad-Marke.

Gen Wochenende wird das Wetter wieder schön

Am Donnerstag werden es 16 (Son Servera) bis 20 Grad (Llucmajor). Das Wetter zeigt sich wechselhaft. Am Vormittag regnet es, besonders im Norden Mallorcas. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne. Gen Wochenende wird es dann wieder sonnig und die Temperaturen steigen an. Ganz so hoch wie an den vergangenen beiden Wochenenden werden sie aber nicht.